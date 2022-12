Last-Minute-Sieg! Wolves gewinnen Kellerduell gegen Everton

via

via Sky Sport Austria

Geglücktes Premier-League-Debüt für Julen Lopetegui. Der Neo-Coach der Wolverhampton Wanderers konnte einen 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim FC Everton bejubeln.

Yerry Mina brachte die Gastgeber nach einer Ecke früh in Führung (7.). Im Gegenzug trafen auch die Gäste nach einem Eckball – Daniel Podence traf nach Moutinho-Vorarbeit in Minute 22. Nach einer weitgehend ereignislosen zweiten Hälfte erlöste Rayan Ait-Nouri die Gäste, die vor dem Spieltag am Tabellenende standen: Nach Vorarbeit des eingewechselten Adama Traore traf der 21-jährige Joker zum Sieg (90. + 5.).

