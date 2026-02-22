Last-Minute-Siege für Liverpool & Palace
Ohne den verletzten Florian Wirtz hat der FC Liverpool einen Last-Minute-Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze gefeiert. Auch Crystal Palace gewann am 27. PL-Spieltag.
Der Titelverteidiger holte dank eines Treffers von Alexis Mac Allister (90.+7) ein 1:0 (0:0) bei Nottingham Forest und ist als Tabellensechster jetzt punktgleich mit dem viertplatzierten FC Chelsea.
Wirtz hatte sich beim Aufwärmen verletzt und rutschte daher aus der Startelf. Anstelle des Deutschen begann Curtis Jones, englische Medien berichten, dass Wirtz nicht allzu schwer verletzt sei. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.
Mac Allister mit dem späten Siegtreffer
Ohne den Kreativspieler tat sich Liverpool schwer, Chancen herauszuspielen. Die besseren Gelegenheiten hatten die abstiegsbedrohten Gastgeber, bei denen der deutsche Torhüter Stefan Ortega fehlerfrei blieb. Kurz vor Schluss jubelte Liverpool über den vermeintlichen Siegtreffer. Doch das erste Tor des argentinischen Weltmeisters Mac Allister (90.) zählte wegen eines Handspiels nicht. Kurz darauf traf Mac Allister erneut: Diesmal gab es bei der VAR-Überprüfung nichts zu beanstanden.
Oliver Glasner hat mit Crystal Palace ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die kriselnden „Eagles“ gewannen gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0). Evann Guessand (90.) machte das späte Siegestor.
In der Tabelle bedeutet das zehn Punkte vor der Abstiegszone Rang 13. Glasner verlässt das Team spätestens zu Saisonende. Seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, hat der Oberösterreicher bereits im Jänner öffentlich angekündigt.
(SID/APA/Red.)
Bild: Imago