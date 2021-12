Last-Minute-Treffer! Origi erlöst Liverpool gegen Wolverhampton

via

Jürgen Klopp hüpfte wie wild durch seine Coaching-Zone. Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit hatte Joker Divock Origi seinen Teammanager in Ekstase versetzt und den FC Liverpool an die Spitze der englischen Premier League geschossen.

Die Reds setzten sich dank des späten Treffers des Belgiers (90.+4) verdient mit 1:0 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers durch und profitierten von der Derby-Pleite des FC Chelsea. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Londoner Stadtderby bei West Ham United unglücklich mit 2:3 (2:1).

(APA)/Bild: Imago