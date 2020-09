via

Tottenham Hotspur kommt gegen Newcaslte United nicht gegen ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Lucas Moura bringt das Team von Jose Mourinho nach Assist von Harry Kane in der 25. Minute in Führung. Die Spurs vernachlässigen es weiter nachzulegen und kassieren in der Nachspielzeit durch einen von Callum Wilson verwandelten Elfmeter noch den Ausgleichstreffer.

