Lauberhorn-Rennen in Wengen droht Absage

Den traditionsreichen Lauberhorn-Rennen im alpinen Skiweltcup von 15. bis 17. Jänner droht die Absage.

Grund sind die hohen Corona-Zahlen in Wengen, gab FIS-Rennchef Markus Waldner am Samstagabend bei der Mannschaftsführersitzung in Adelboden bekannt. In Wengen sind nächste Woche zwei Herren-Abfahrten (Freitag und Samstag) und ein Slalom (Sonntag) geplant. Die endgültige Entscheidung, ob gefahren werden kann oder nicht, soll am Sonntag fallen.

In Wengen waren zuletzt viele britische Touristen auf Urlaub, befürchtet wird, dass auch das mutierte Virus auftreten könnte. Sollten die Lauberhornrennen trotzdem durchgeführt werden, würden die Sportler und Betreuer nicht in Wengen, sondern in Interlaken oder Grindelwald untergebracht werden.

(APA)

Bild: GEPA