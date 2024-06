Laura Feiersinger wechselt zum 1.FC Köln

Fußball-Nationalteamspielerin Laura Feiersinger kehrt nach einer Saison bei der AS Roma in die deutsche Fußball-Bundesliga zurück. Die 31-jährige Salzburgerin unterschrieb beim 1. FC Köln einen Vertrag bis Sommer 2026, wie dieser am Samstag bekanntgab.

Die Tochter des ehemaligen ÖFB-Verteidigers Wolfgang Feiersinger lief in Deutschland unter anderem bereits für Bayern München und Eintracht Frankfurt auf. Mit der Roma holte sie in der abgelaufenen Saison das Double.

(APA)/Bild: Imago