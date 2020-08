Laut Studie: Rapid weiter beliebtester Fußballverein Österreichs

Im Auftrag der Österreichischen Fußball-Bundesliga analysierte das “market Marktforschungsinstitut” erst kürzlich bei 1.202 ÖsterreicherInnen, im Zeitraum zwischen 24. Juni und 9. Juli 2020, Fragen rund um den persönlichen Zugang zum Fußball im Allgemeinen, den Stadionbesuch und die Ligen sowie auch zu den heimischen Vereinen.

Das Ergebnis: 39 % der fußballinteressierten ÖsterreicherInnen geben an, den SK Rapid am liebsten zu mögen. Die Hütteldorfer können damit ihre Position abermals ausbauen. Während 2018 noch 25 % der Befragten den SK Rapid als präferierten Fußballverein nannten, waren es 2019 bereits 33 %. Hinter Rapid folgen Red Bull Salzburg (22 %), der LASK (13 %), Sturm Graz (9 %) und Austria Wien (4 %).

Von den 16- bis 29-Jährigen geben mehr als die Hälfte (52 %) den SK Rapid als Lieblingsverein an. Wenig überraschend ist die Verteilung der Beliebtheit in den Bundesländern. Der SK Rapid ist laut der Studie in Wien die klare Nummer eins (63 %, Austria Wien nennen 10 %), aber auch in Niederösterreich und dem Burgenland.

Artikelbild: GEPA