Lautern holt späten Punkt – Nürnberg besiegt Magdeburg

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem dramatischen Kraftakt in letzter Minute ein Unentschieden beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück gesichert. Boris Tomiak (90.+8) erzielte den den Ausgleich zum 2:2 (1:2). Zuvor hatten die Lauterer zwei Foulelfmeter durch Kevin Kraus (15.) und Terrence Boyd (90.+5) vergeben.

Osnabrück verpasste seinen zweiten Saisonsieg und bleibt Schlusslicht. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger war durch Erik Engelhardt (17.) und den ehemaligen Bayern-Profi Michael Cuisance (37., Foulelfmeter nach Videobeweis) 2:0 in Führung gegangen. Für den Anschlusstreffer sorgte Julian Niehues (45.+2), ehe Lautern in der Schlussphase das Remis erzwang.

Aufsteiger SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg nacheinander verpasst. Die Saarländer kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth zu einem 1:1 (1:1) und liegen damit weiterhin vor den Franken im Mittelfeld der Tabelle.

Manuel Feil (9.) brachte Elversberg früh in Führung, die jedoch nicht lange hielt. Fürths Kapitän Branimir Hrgota (15.) gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich.

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt drei Partien ohne Sieg in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Club gewann am Sonntag vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg, der es seinerseits verpasste, den Rückstand auf die Tabellenspitze auf nur einen Punkt zu verkürzen.

Felix Lohkemper (46.) traf nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum Sieg. Nach acht Spieltagen liegen Nürnberg und Magdeburg mit zwölf Punkten gleichauf, der Rückstand auf den Tabellendritten Hannover 96 beträgt lediglich drei Punkte.

