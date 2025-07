Lautstark gefeiert: Sané gibt Debüt für Galatasaray

Leroy Sané hat sein Debüt für den türkischen Meister Galatasaray Istanbul gefeiert. Bei seinem ersten Auftritt nach seinem Wechsel von Bayern München wurde der 29-Jährige beim 3:1-Testspielsieg gegen Racing Straßburg in der 75. Minute für den früheren Freiburger Roland Sallai eingewechselt.

Bereits vor der Partie hatte sich Sané den Fans im RAMS-Park präsentiert und war lautstark gefeiert worden. Mit verschiedenen Gesten heizte er die Anhänger dabei an. Sané war bei Galatasaray erst am Donnerstag ins Training eingestiegen.

Sané hatte nach fünf Jahren bei Bayern in Istanbul einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. „Ausschlaggebend für den Wechsel war aus meiner Sicht, dass er mit Bayern zweimal gegen uns gespielt hat – einmal in Istanbul, einmal in München. Die Atmosphäre in Istanbul war gigantisch, das hat ihn gepackt“, sagte Gala-Trainer Orkan Buruk zuletzt bei Sky.

Sane möchte sich für die WM 2026 empfehlen

Mit dem 25-maligen türkischen Meister spielt Sané in der kommenden Saison in der Champions League, der Flügelstürmer will laut eigenen Aussagen „eine absolute Führungsrolle übernehmen“ und sich über starke Leistungen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für die WM 2026 empfehlen.

Am 2. August steht gegen Lazio Rom noch ein weiteres Testspiel für Glatasaray an, bevor am 8. August die neue Saison mit einem Auswärtsspiel bei Gaziantep FK startet.

(SID) Foto: Imago