Die Verantwortlichen des Laver Cup haben die Austragungsorte für die kommenden zwei Jahre veröffentlicht.

2023 wird die Exhibition zwischen den besten Tennisspielern aus Europa und dem Rest der Welt in Vancouver und 2024 in Berlin durchgeführt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 23. bis 25. September in London statt.

(APA) / Bild: Imago