Lazaro vor weiterer Leihe in Italien

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro soll laut Sky Italia Reporter und Transfer-Experte Gianluca Di Marzio vor einer weiteren Leihe stehen.

Demnach soll 26-Jährige zum Tabellen-Zehnten der abgelaufenen Serie A-Saison FC Torino leihweise wechseln. Inkludiert soll auch eine Kaufoption sein, die im einstelligen Millionenbereich liegen soll. Am morgigen Samstag soll Lazaro den Medizincheck absolvieren.

Torino are set to sign former Benfica and Newcastle fullback Valentino Lazaro from Inter, as @DiMarzio reveals. 🇦🇹🤝 #transfers

Deal will be completed on loan with buy option.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022