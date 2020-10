Lazio gegen Dortmund! Das sind die Startaufstellungen

via

via Sky Sport Austria

Zum Auftakt trifft Borussia Dortmund in der UEFA Champions League auswärts auf Lazio Rom (ab 20.50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel bereits ab 10 Euro pro Monat live streamen). Aufgrund von Verletzungen und einer Sperre muss der BVB mächtig improvisieren.

Manuel Akanji war an Corona erkrankt, Dan-Axel Zagadou und Nico Schulz sind verletzt, Emre Can noch aus der vergangenen Saison rotgesperrt. Lukasz Piszczek bekam in Hoffenheim einen Finger ins Auge und musste sogar ins Krankenhaus, ist aber noch rechtzeitig fit.

Für die folgende Start-11 hat sich Trainer Lucien Favre entschieden:

Hitz – Piszcek, Hummels, Delaney – Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, Reus

Ersatzspieler: Bürki, Unbehaun – Morey, Dahoud, Brandt, Reinier, Reyna, Passlack, Knauff, Raschl

Der Sky X Traumpass: Streame den ganzen Sport von Sky & Live TV ab € 10,- / Monat

Die Startaufstellung von Lazio Rom:

Strakosha – Patric, Luiz Felipe, Acerbi – Milinkovic-Savic – Marusic, Fares – Lucas Leiva, Luis Alberto – Immobile, Correa

(Quelle: Twitter BVB/OfficialSSLazio)

Beitragsbild: Getty