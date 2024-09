Leader Ried kassiert erste Saisonniederlage

Die SV Ried hat in der ADMIRAL 2. Liga überraschend die erste Niederlage kassiert. Der Tabellenführer patzte beim Heim-2:3 gegen Rapid II und ließ eine gute Chance auf einen komfortableren Vorsprung liegen. Statt vier Punkten liegen die „Wikinger“ nach der 8. Runde weiter nur einen Zähler vor dem Kapfenberger SV, der beim 0:2 gegen den FC Liefering ebenfalls verlor.

Vom Verfolgertrio schrieb am Freitag nur Schwarz-Weiß Bregenz voll an. Der neue Dritte aus Vorarlberg besiegte die Vienna trotz vergebener 2:0-Führung mit 3:2. Admira gegen Lustenau endete 0:0.

Im Innviertel wurde Rapid-Stürmer Tobias Hedl mit zwei Toren (26., 82.) und einer Vorlage zum Mann des Spiels. Schon in der 8. Minute steckte er für Noah Bischof gegen eine unsortierte Rieder Hintermannschaft durch. Das 1:0 war der Start eines temporeichen Offensivspektakels in der ersten Hälfte, in dem die Hausherren zweimal eine Antwort fanden. Fabian Wohlmuth versenkte einen Freistoß, der keiner war, aus 30 Metern sehenswert im Kreuzeck (25.). Nach der neuerlichen, postwendend hergestellten Gästeführung spritzte Wilfried Eza am Fünfer in eine Flanke – 2:2 (30.).

Im zweiten Abschnitt schalteten die Wiener zunehmend in den Verteidigungsmodus, Ried fand gegen den tieferen Block wenige Lösungen. Das vermeintliche 3:2 von Eza zählte wegen Abseits nicht. „Wir werden wieder um ein reguläres Tor betrogen. Wir haben die Hintertorkamera hier und das ist eindeutig kein Abseits“, monierte später Ried-Trainer Maximilian Senft im ORF. So hatte Rapid das letzte Wort. Nach einem Fehlpass im Aufbau war Hedl auf und davon und erzielte cool sein fünftes Saisontor.

(APA)/Bild: GEPA