Eine LASK-Tabellenführung verhindern kann der schwächelnde Leader Salzburg, der sich aktuell selbst bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz (Samstag ab 16:30 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria & mit Sky X!) seiner Sache nicht allzu sicher sein darf. Dort debütiert BW-Interimscoach Andreas Gahleitner.

So schön die Tabellenführung auch ausschauen mag. „Derzeit tun wir uns nicht leicht damit, Spiele zu gewinnen“, gab Salzburg-Stürmer Yorbe Vertessen vor dem Gastspiel bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz zu. Schon vier Pflichtspiele ist man ohne Sieg, in der Liga klappte es zuletzt dreimal nicht. Zwei magere Punkte standen da zu Buche, dass man noch führt, ist nicht zuletzt der schwächelnden Konkurrenz zu verdanken. „Die Liga ist enorm ausgeglichen, jeden Spieltag kann alles passieren. Da ist jede Begegnung ein harter Kampf“, merkte Trainer Thomas Letsch an.

Selbst ein Auftritt beim Schlusslicht, das sich nach sechs Niederlagen in Folge am vergangenen Sonntag von Trainer Mitja Mörec trennte, wird angesichts dessen zur kleinen Zitterpartie. Zumal man schon im Heimspiel über ein 2:2 nicht hinausgekommen war – und auch das nur dank eines umstrittenen Elfmeters in der 89. Minute. Letsch bezeichnete es als „sehr gefährlich, wenn wir denken würden, dass wir leichtes Spiel haben“. Blau-Weiß sei „durch die Trainerablöse eine gewisse Unbekannte“, werde alles für Punkte tun. „Zugleich wissen wir, dass unsere Spiele in Linz immer schwierig waren. Uns erwartet also eine heikle Aufgabe.“

Gahleitner hofft auf neuen Impuls für Schlusslicht

Die Linzer hoffen unter Interimstrainer Andreas Gahleitner auf einen Impuls. Im Training seien „die Fetzen geflogen“, berichtete der bisherige „Co“. „Wir haben vielleicht einen kleinen Step gemacht, aber im Fußball ist es einmal so, dass das reicht, um etwas zu bewirken“, hoffte Gahleitner. „Wir wollen uns auf die einfachen Sachen konzentrieren, auf die Power. Ich denke, dass der Mannschaft das Sicherheit geben wird.“ Der Optimismus beim 43-Jährigen ist groß. „Salzburg hatte schon bessere Phasen, insofern rechnen wir uns was aus – wenn wir einen guten Tag erwischen.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.