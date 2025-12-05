Martin Moormann erzielt das Tor der 15. Runde

Das schönste Tor der 15. Runde erzielte ein Verteidiger: Blau-Weiß-Profi Martin Moormann erhielt die meisten Stimmen beim Sky-Voting für den besten Treffer des letzten Spieltages!

Der Innenverteidiger gewann die Umfrage mit knapp 37 Prozent aller Stimmen vor dem Sieger der Vorwoche, LASK-Spieler Kasper Jörgensen (31%). Der sehenswerte Volltreffer von der Strafraumgrenze reichte den Linzern aber nicht zum Sieg im Kellerduell gegen den GAK. Dahinter auf den Plätzen drei und vier liegen die im direkten Duell siegreichen GAK-Profis Ramiz Harakaté (18%) und Murat Satin (14%).

Das Moormann-Traumtor & alle weiteren Kandidaten:

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.