Lebensversicherung Baumgartner? ÖFB-Star mit überragender Nationalteam-Quote

Christoph Baumgartner steuerte beim 2:0-Auswärtssieg des ÖFB-Teams in Kasachstan den wichtigen Führungstreffer bei – ein weiterer Scorerpunkt für den Offensivspieler, dessen Nationalteam-Statistik sich mehr als sehen lassen kann.

Im Alter von 25 Jahren bestritt der Leipzig-Profi bereits 47 Länderspiele, dabei gelangen dem Niederösterreicher 18 Treffer und elf Vorlagen. Besonders beeindruckend ist Baumgartners Scorer-Statistik in seinen letzten 22 ÖFB-Matches.

Baumgartners Nationalteam-Quote überragend

Seit dem Start der Qualifikation für die EM 2024, die im März 2023 begann, stand Baumgartner in 22 von 23 Länderspielen auf dem Feld. Dabei gelangen dem Waldviertler elf Tore und neun Assists – das entspricht einer Torbeteiligungs-Quote von fast 91% pro Match.

Baumgartner hat sich in den letzten Jahren also zu einer offensiven Lebensversicherung des ÖFB-Teams gemausert. Erwähnenswert ist außerdem, dass der Kreativspieler sehr häufig das 1:0 für Österreich erzielt. Neben dem gestrigen Führungstor traf Baumgartner bereits im ersten Nations-League-Spiel gegen Kasachstan zum 1:0. Auch bei den Testspielen in der Schweiz (1:1) und in der Slowakei (2:0) sowie in der EM-Quali gegen Schweden (2:0) eröffnete Baumgartner das Scoring. Damit erzielte er in seinen letzten 22 ÖFB-Einsätzen fünfmal das 1:0.

Magere Ausbeute auf Vereinsebene

Dabei läuft es für Baumgartner auf Vereinsebene alles andere als rosig. Seit seinem Wechsel von Hoffenheim nach Leipzig im Sommer 2023 stand der offensive Mittelfeldspieler in 55 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte „nur“ sieben Tore und vier Vorlagen bei. Durchschnittlich bekommt Baumgartner seit seiner Ankunft bei RB Leipzig lediglich 35 Minuten Einsatzzeit pro Partie.

Nach der Verletzung von Xavi Simons konnte sich Baumgartner zuletzt allerdings in die Startelf der „Roten Bullen“ spielen. So erzielte er vor rund einer Woche bei der Niederlage gegen Celtic Glasgow (1:3) sein erstes CL-Tor.

VIDEO: Das erste CL-Tor von Christoph Baumgartner

Bild: GEPA