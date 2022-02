via

via Sky Sport Austria

Der FC Watford hat im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen von sich gegeben. Gegen Aston Villa gab es ohne ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann auswärts einen knappen 1:0-Erfolg.

Emmanuel Dennis brachte die Gäste in Minute 78. per Kopf in Führung. Für Watford ist es der erste Premier-League-Sieg seit dem 4:1 bei Manchester United.

