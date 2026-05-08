LeBron James mit NBA-Rekord – Lakers unterlagen Thunder

Lakers-Superstar LeBron James ist am Donnerstag (Ortszeit) als erster Spieler der NBA-Historie zum 300. Mal in einem Playoff-Match der nordamerikanischen Basketball-Liga aufgelaufen. Mit 23 Punkten, sechs Assists und drei Ballgewinnen spielte der 41-jährige Rekord-Scorer eine starke Partie. Trotzdem unterlagen die Gäste aus Los Angeles Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 107:125. In der „best of seven“-Serie liegen die Lakers somit 0:2 zurück.

Ebenfalls einen 0:2-Rückstand haben die Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons im Conference-Semifinale. Die Cavs unterlagen ihren Gastgebern 97:107. Wie schon im ersten Duell zwei Tage zuvor leisteten sie zwar lange Zeit Gegenwehr, konnten in der Schlussphase jedoch nicht mit den Pistons mithalten. Topscorer der Partie war Donovan Mitchell mit 31 Zählern. Gegen die knallharte Verteidigung der Pistons und deren Star Cade Cunningham reichte das aber nicht. Cunningham glänzte mit 25 Punkten und zehn Vorlagen.

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