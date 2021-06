via

via Sky Sport Austria

NBA-Superstar LeBron James wechselt in der kommenden Saison seine Rückennummer bei den Los Angeles Lakers von der 23 zur 6. Entsprechende Berichte von US-Medien bestätigten die Lakers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. James spielte in seiner Karriere sowohl für die Miami Heat wie auch die US-Nationalmannschaft bereits mit der Nummer 6 auf dem Rücken.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago