Leclerc dominiert im Katar-Training, Verstappen weit zurück

Fünf Tage nach seiner erneuten Krönung zum Formel-1-Weltmeister hat es Max Verstappen im einzigen Freien Training zum Großen Preis von Katar eher ruhig angehen lassen.

Der viermalige Champion belegte am Freitag auf dem superschnellen Kurs in Lusail den zehnten Platz. Schnellster war Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Vierter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

In Katar wird am Freitag (18.30 Uhr) im Sprint Shootout noch die Startaufstellung für das kurze Rennen am Samstag (15.00 Uhr) ermittelt. Der vorletzte Grand Prix der Saison geht am Sonntag (17 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) über die Bühne. Verstappen steht seit dem vergangenen Wochenende in Las Vegas vorzeitig als vierfacher Weltmeister fest, in der Konstrukteurswertung fahren noch drei Rennställe um den WM-Titel. McLaren hat auf dem Weg zum ersten Triumph seit 1998 einen Vorsprung von 24 Punkten auf Ferrari, Titelverteidiger Red Bull Racing liegt bereits 53 Zähler zurück.

(APA) Foto: Imago