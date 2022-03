Leclerc im 1. Freien Training von Saudi Arabien vorne – Verstappen überzeugt

Charles Leclerc fuhr im 1. Freien Training in Dschidda (Saudi Arabien) zur Bestzeit. Der Ferrari-Pilot setzte sich vor Max Verstappen im Red Bull durch, die Niederländer fuhr seine schnellste Zeit allerdings mit den harten Reifen.

Auf Rang drei landete Valtteri Bottas im Alfa Romeo vor Carlos Sainz. Lewis Hamilton musste sich mit Platz neun begnügen.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

🔝 Leclerc followed by Verstappen… again 😅

🙌 Bottas and Alfa Romeo in P3

🤕 K-Mag w/ mechanical issue#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/pn9gchD7q0

— Formula 1 (@F1) March 25, 2022