Leclerc mit Bestzeit am zweiten Barcelona-Testtag

via

via Sky Sport Austria

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona die Bestzeit des zweiten Tages gefahren. Der Monegasse drehte am Donnerstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:19,689 Minuten die schnellste Runde.

Direkt dahinter landeten Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly und Daniel Ricciardo im McLaren. Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam im Mercedes nur auf Platz 16. Die Zeiten bei diesen inoffiziellen Tests besitzen aber nur wenig Aussagekraft.

Am Mittwoch hatte sich mit den neuen Boliden der Brite Lando Norris im McLaren die schnellste Runde gesichert.

(APA) / Bild: Imago