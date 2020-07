Leclerc & Verstappen knien nicht nieder: “Fakten wichtiger als Gesten”

Ferrari-Pilot Charles Leclerc und sein niederländischer Red-Bull-Kontrahent Max Verstappen werden in der Startaufstellung zum Formel-1-Rennen am Sonntag in Spielberg (ab 14 Uhr LIVE auf Sky Sport 2 HD) nicht niederknien.

“Ich glaube, dass Fakten und das Verhalten im täglichen Leben wichtiger sind als formale Gesten, die in einigen Ländern möglicherweise als kontrovers angesehen werden könnten”, twitterte Leclerc kurz vor dem Start.

All 20 drivers stand united with their teams against racism and prejudice, at the same time embracing the principles of diversity, equality and inclusion, supporting Formula 1’s and FIA’s commitment.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

