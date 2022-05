Leeds-Coach Marsch greift im Abstiegskampf in Zitatesammlung

Auch und gerade im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League greift Leeds-Trainer Jesse Marsch in seinen Zitateschatz. „Ich habe hunderte Zitate, die ich in den verschiedensten Momenten benutze“, sagte der Ex-Salzburg-Coach, dessen Elf am Mittwoch Chelsea empfängt. Egal ob Indiens Unabhängigkeitslegende Mahatma Ghandi, Boxikone Muhammad Ali oder Ex-NBA-Coach Phil Jackson: „Der Schlüssel ist, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu wählen.“

Marsch, der seit seiner Übernahme in Leeds von Franz Schiemer als „Co“ flankiert wird, kann nun seine Treffsicherheit bei der Zitatauswahl unter Beweis stellen. Drei Spiele vor Schluss liegt Leeds punktegleich mit dem 17., Burnley, auf Platz 18 und damit direkt unter dem Strich. Burnley weist allerdings ein um 18 Treffer besseres Torverhältnis auf. Der 16., Everton, hat aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto, aber noch vier Partien vor sich.

(APA)

Bild: Imago