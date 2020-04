Legendäre Viererpacker: Lewandwoski und Messi toppen alle

via

Am 24. April 2013 erzielte Robert Lewandowski vier Tore für Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Auch für den FC Bayern hat der Pole in der Königsklasse schon einmal vierfach geknipst. Sky Sport zeigt alle CL-Viererpacker.

Es war der Abend, an dem Robert Lewandowski Geschichte schrieb. Am 24. April 2013 erzielte der Stürmer von Borussia Dortmund beim 4:1-Sieg des BVB gegen Real Madrid vier Tore. Das hatte vor ihm noch kein anderer Spieler in einem Halbfinale der Champions League geschafft.

Mit seinen vier Treffern legte Lewandowski im Hinspiel gegen die Königlichen den Grundstein für den Finaleinzug der Schwarz-Gelben, die im Endspiel in London dem FC Bayern unterlagen.

Für die Münchner erzielte Lewandowski in der Champions League auch schon einmal vier Tore in einem Spiel.

Im März 2020 schoss sich ein bis dahin unbekannter Angreifer mit vier Treffern ins Rampenlicht und erzielte den bisher letzten Viererpack.

Sky Sport zeigt alle Viererpacker der Königsklasse. Zwei Spieler setzten sogar noch einen drauf und trafen in einer Partie gleich fünf Mal.

