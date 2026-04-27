Sabastian Sawe sorgt mit seinem Rekordlauf beim London-Marathon für weltweites Aufsehen.

Die internationalen Medien sehen den Sport in einer neuen Dimension. Erstmals lief ein Mensch in einem regulären Marathon unter zwei Stunden. Gleich drei Läufer blieben unter der vorherigen Weltrekordzeit.

ENGLAND

Guardian: „Er kam. Er Sawe. Er siegte. Vor nicht allzu langer Zeit gehörte die Vorstellung, dass jemand einen offiziellen Marathon in weniger als zwei Stunden laufen könnte, noch in den Bereich des Fantastischen und Theoretischen: Teils heiliger Gral. Teils wissenschaftliche Neugier. Doch im Laufe einer Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden an einem stürmischen Frühlingstag in London machte Sabastian Sawe daraus eine atemberaubende Realität.“

The Sun: „Eine Wohltat für Sawes Augen: Rekordbrecher Sabastian Sawe wird den ganzen Weg bis zur Bank lachen, nachdem er in seinen neuen 450-Pfund-Superschuhen Marathon-Geschichte geschrieben hat. (…) Es wird erwartet, dass Sawe nach seiner historischen Leistung vertraglich vereinbarte Prämien in Höhe von mehr als einer Million Dollar erhält.“

USA

USA Today: „Eine Marke, die im Langstreckenlauf einst als unüberwindbar galt, wurde gebrochen. (…) Der Marathon unter zwei Stunden ist seit Jahren eine der größten Obsessionen des Sports. Er wurde durch eine Reihe hochentwickelter Projekte verfolgt, die darauf abzielten, die Grenzen des Menschen neu zu definieren.“

SPANIEN

Marca: „Der London-Marathon 2026 wird vielleicht als das legendärste Rennen aller Zeiten in die Geschichte eingehen: dasjenige, bei dem im Männermarathon die Zwei-Stunden-Marke unterboten. Zudem wurde der Weltrekord im reinen Frauenrennen gebrochen wurde. (…) Dieser stratosphärische Marathon-Weltrekord. Die Zwei-Stunden-Marke auf dieser Distanz galt ebenfalls als eine der ‚menschlichen Grenzen‘.“

AS: „Geschichte. Es gibt keine andere und keine bessere Art, das zu beschreiben, was Sabastian Sawe am Sonntag in London vollbracht hat. Geschichte des Marathons, der Leichtathletik und des Sports. (…) Der erste offizielle Sub-2-Läufer. Seine Zeit und seine Laufschuhe werden für immer in Erinnerung bleiben.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Die Zwei-Stunden-Mauer ist gefallen. (…) Wie viel Glauben sollten wir dem Geschehenen von gestern schenken? In einer Sportart, in der dank der Arbeit der Athletics Integrity Unit (AIU) fast wöchentlich Dopingsperren verhängt werden. Insbesondere über Distanzen wie dem Marathon (wie aktuell im Fall der kenianischen Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich), sind Verdachtsmomente unvermeidlich.“

Le Figaro: „Die legendäre Barriere ist gefallen. Zum ersten Mal ist ein Mann einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen und hat damit seinen Namen für immer in die Sportgeschichte eingeschrieben.“

KENIA

The Star: „Sawe lieferte am Sonntag eine atemberaubende Leistung ab. Er schrieb Geschichte als erster Mann, der bei einem Straßenmarathon in London die Zwei-Stunden-Marke unterbot. (…) In einem Rennen, das die Grenzen der Ausdauer neu definierte. Sawe setzte sich souverän ab und ließ ein starkes Elitefeld hinter sich zurück.“

(SID/Red).

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