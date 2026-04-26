Marathon-Weltrekord! Kenianer Sawe bricht Zwei-Stunden-Schallmauer

Neuer Marathon-König am Buckingham Palace: Sebastian Sawe hat als erster Mensch unter regulären Bedingungen die Marathon-Schallmauer von zwei Stunden geknackt.

Der Kenianer stürmte bei seinem Triumph in London nach 42,195 km in unglaublichen 1:59:30 Stunden ins Ziel, damit verbesserte Sawe den alten Weltrekord seines Landmanns Kelvin Kiptum aus dem Jahr 2023 um sagenhafte 65 Sekunden.

„Als ich die Zeit sah, war ich total begeistert“, sagte Sawe: „Ich möchte mich beim Publikum bedanken, es hat mir sehr geholfen. Was ich heute erreicht habe, ist nicht nur mein Verdienst, sondern der Verdienst von uns allen hier in London.“

Hinter dem Titelverteidiger blieb der Zweite Yomif Kejelcha (Äthiopien) im schnellsten Rennen der Geschichte in 1:59:41 Stunden ebenfalls unter zwei Stunden. Der Dritte Jacob Kiplimo (2:00:28/Uganda) unterbot ebenfalls die alte Weltrekordzeit von Kiptum.

Kipchoges inoffizielle Bestmarke aus Wien fällt

Lauf-Ikone Eliud Kipchoge war am 12. Oktober 2019 in Wien in 1:59:40 Stunden als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen, damals allerdings unter Laborbedingungen. Deshalb fand die Zeit keinen Eintrag in die offiziellen Ergebnislisten.

(SID)

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