Lehto nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation
Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation.
Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt. Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski löste. Der Italiener blieb jedoch unverletzt.[/adMsg
(APA)
Bild: Imago