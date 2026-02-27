Lehto nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation.

Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt. Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski löste. Der Italiener blieb jedoch unverletzt.

[/adMsg

(APA)

Bild: Imago