Leicester City kann im achten Saisonspiel erstmals voll anschreiben. Gegen Aufsteiger Nottingham Forest gelingt den „Foxes“ ein 4:0-Heimsieg und geben die rote Laterne an den Gegner ab.

Bereits in der ersten Hälfte kann Leicester alles klar machen. Nach einem schnellen Doppelschlag durch James Maddison (25.) und Harvey Barnes (27.), kann Maddison in der 35. Minute zur 3:0-Pausenführung einnetzen. In der 73. Minute trifft Ex-Salzburger Patson Daka zum 4:0-Endstand.

