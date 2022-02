via

via Sky Sport Austria

Leicester City hat in der Premier League Sieg gegen West Ham United verpasst. Die „Foxes“ mussten in der 91. Minute einen Gegentreffer zum 2:2-Endstand hinnehmen.



Jarrod Bowen (10.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Leicester schlug in Form von Youri Tielemans (45. Elfmeter) und Ricardo Pereira zurück. In der Nachspielzeit glich Craig Dawson (91.) für die „Hammers“ aus.

Bild: Imago