Leichte Entwarnung: WM für Yamal wohl nicht in Gefahr

Glück im Unglück für Lamine Yamal: Der Offensivstar des FC Barcelona wird wahrscheinlich trotz seiner Oberschenkelverletzung bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada für Europameister Spanien auflaufen können.

Yamals Verletzung werde „konservativ behandelt“, teilte der Klub am Donnerstag mit: „Lamine wird den Rest der Saison verpassen und voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen.“

Flick: Yamal-Ausfall „schade für uns“

Es handle sich um eine Verletzung eines Oberschenkelmuskels im linken Bein. Von dieser hatte zuvor bereits die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, Untersuchungen am Donnerstag brachten nun Gewissheit. Die WM beginnt am 11. Juni, Yamal könnte bei einer Genesung ohne Komplikationen gerade rechtzeitig fit werden.

„Es ist nicht einfach. Wir müssen ihn schonen. Es ist schade für uns“, hatte Trainer Hansi Flick nach dem 1:0 (1:0) Barcelonas gegen Celta Vigo gesagt. Yamal hatte am Mittwochabend in der 40. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielt. Dann fasste er sich unmittelbar an den Oberschenkel und musste vom Platz. Schon in der Hinrunde hatte er mit einer Leistenverletzung zu kämpfen.

(SID) / Bild: Imago