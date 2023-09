Leih-Odyssee endet: Ex-Austrianer Kayode findet neuen Verein

Neuer Verein für einen Ex-Austria-Profi und späteren Wandervogel: Larry Kayode verlässt nach drei Leihen Ukraines Meister Shakhtar Donetsk fix und läuft zum vierten Mal in seiner Karriere für einen türkischen Verein auf.

Der einstige FAK-Goalgetter (37 Tore in 85 Matches) wechselt fix zum Zweitligisten Genclerbirligi Ankara, nachdem der vierfache nigerianische Teamspieler mit Gaziantep, Sivasspor und Ümraniyespor bereits drei Stationen in der Türkei verzeichnen konnte. Seit dem Ende seiner zweijährigen Austria-Ära scheinen in der Vita des Offensivspielers damit nun sieben Vereine auf – inklusive des kuriosen Transfers zu Manchester City ohne späteren Pflichtspieleinsatz.

Beitragsbild: GEPA.