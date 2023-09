Zweitteuerster Transfer: Ex-Sturm-Spieler Despodov wechselt zu PAOK

Millionentransfer eines ehemaligen Offensivspielers des SK Sturm Graz: Kiril Despodov wechselt vom bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad zum griechischen Conference-League-Teilnehmer PAOK Saloniki.

Mit einer Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro wird der 39-fache bulgarische Teamspieler zum zweitteuersten Neuzugang der Griechen und stößt damit zum Verein der ÖFB-Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg. In der laufenden Saison erzielte Despodov wettbewerbsübergreifend vier Tore in elf Spielen, in der letzten Saison bejubelte er 19 Tore in insgesamt 49 Matches.

Durch den neuesten Wechsel kommt der Rechtsaußen in seiner Karriere bereits auf Transfererlöse in Höhe von über neun Millionen Euro. Die Saison 2019/20 verbrachte er in Graz, für den SK Sturm gelangen ihm damals neun Tore und acht Assists – Highlight war dabei ein Hattrick gegen den SKN St. Pölten im Oktober 2019.

Rückblick: Despodov-Triplepack gegen St. Pölten

Ein anderer ehemaliger Bundesliga-Offensivspieler sucht hingegen einen neuen Verein: Samuel Tetteh, der für den LASK und St. Pölten insgesamt 83 Spiele bestritt, beendet sein Engagement bei Adanspor in der Süper Lig.

