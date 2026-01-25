Leihabbruch: Chelsea beordert Dortmund-Star zurück

Der FC Chelsea holt Dortmund-Verteidiger Aaron Anselmino sofort zurück. Sky Sport berichtete damals exklusiv über die Klausel und darüber, dass die „Blues“ ernsthaft in Erwägung zieht, sie zu bedienen.

Nun ist es tatsächlich passiert. Denn am heutigen Sonntag wäre Rückholklausel abgelaufen.

Der BVB wurde heute von Chelsea über die Entscheidung informiert. Die Blues haben aktuell einen personellen Engpass in der Defensive. Anselmino kehrt somit sofort an die Stamford Bridge zurück.

Anselmino wird Borussia Dortmund bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Inter nicht mehr zur Verfügung stehen. Der britische Journalist David Ornstein berichtete zuerst über die Rückholaktion.

Anselmino wollte eigentlich in Dortmund bleiben

Der Spieler selbst wollte an sich gerne in Dortmund bleiben. Der BVB berät jetzt, wie das weitere Vorgehen aussehen wird und, ob in diesem Winter noch ein neuer Mann für die Abwehr geholt werden muss oder nicht.

Anslmino absolvierte in dieser Saison zehn Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Der 20-jährige Argentinier war im Sommer leihweise von Chelsea gekommen und besitzt in London noch einen gültigen Vertrag bis 2031.

