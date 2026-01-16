Leihe bis Saisonende: Barca-Keeper ter Stegen vor Wechsel

Der Leih-Wechsel von DFB-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona steht vor dem Abschluss. Sky kann spanische Medienberichte bestätigen.

Es handelt sich um eine Leihe bis zum Saisonende. Letzte Details werden noch geklärt.

Die lange verletzte deutsche Nummer eins ist in Barcelona seit Monaten außen vor und kam in dieser Saison nur einmal im Pokal zum Einsatz. Mit dem Wechsel erhofft sich ter Stegen die von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM geforderte Spielpraxis. „Er muss natürlich spielen in der Rückrunde“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt.

Die Zeit drängt für ter Stegen vor dem Mammutturnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Bei den Länderspielen Ende März gegen die Schweiz und Ghana werde man „das grobe Gerüst für die WM sehen“, sagte Völler, „das gilt auch auf der Torhüterposition.“

(SID) / Artikelbild: Imago