Leihe mit Kaufoption: Köln holt Bayern-Talent

Der 1. FC Köln hat sich am letzten Tag des Wintertransferfensters noch einmal in der Breite verstärkt. Wie der Deutsche Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte, kommt Mittelfeldspieler Felipe Chávez vom deutschen Rekordmeister Bayern München.

Köln leiht den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus und hat im Anschluss eine Kaufoption. Medienberichten zufolge sollen die Bayern wiederum eine Rückkaufoption haben.

„Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren“, wird FC-Geschäftsführer Thomas Kessler in der Mitteilung zitiert.

Der in Bayern geborene Peruaner Chávez wurde in der Jugend des FC Augsburg und des FC Bayern ausgebildet und kam in der Bundesliga zuletzt zu zwei Kurzeinsätzen. Für Köln ist es nach Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey der zweite Transfer in diesem Winter.

(SID) / Artikelbild: Imago