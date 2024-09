Leihe nach Linz: Salzburg gibt Mittelfeld-Youngster ab

Späte Leihe auch bei Blau-Weiß Linz und Red Bull Salzburg: Die Champions-League-Teilnehmer leihen den zuletzt beim FC Liefering spielenden Soumaila Diabate nach Oberösterreich aus.

Der Leihvertrag des 19-Jährigen gilt für kommende Saison, damit spielt der Defensivspezialist in der kommenden Saison statt in der Youth League in der ADMIRAL Bundesliga. Diabate bestritt bislang 32 Einsätze für Liefering, auch in den bisherigen drei Saisonspielen konnte er bereits treffen.

Schösswendter: „Wird Konkurrenzkampf beleben“

„Er wird nicht nur den Konkurrenzkampf weiter beleben, sondern bringt viele wichtige Fähigkeiten für unser Spiel mit“, ist Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schösswendter über die späte Leihe erfreut.

LASK leiht Innenverteidiger aus

Auch der LASK gibt einen jungen Profi auf Leihbasis ab: Luca Wimhofer wird wie bereits in der Vorsaison zum SV Horn ausgeliehen. Der zweimalige ASK-Profi, der auch am ersten Spieltag im Bundesliga-Kader stand, kam in der laufenden Saison nur in der Regionalliga Mitte zum Einsatz.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.