Leihe offiziell: Strunz verlässt Rapid vorerst

Der Wechsel auf Leihbasis ist nun offiziell: Der SK Rapid gibt Stürmer Oliver Strunz für die kommende Saison ligaintern an den SCR Altach ab.

Die Medizin-Checks seien erfolgreich absolviert und alle Formalitäten erledigt. Der SCR-Stürmer soll damit nach seiner Verletzung wichtige Einsatzminuten sammeln. Erst im Januar zog sich Strunz einen Bruch des rechten Sprunggelenks und einen Riss des Syndesmosebandes zu. Bereits davor wurde eine Leihe nach Vorarlberg anvisiert. Diese kam nach der Verletzung allerdings nicht zustande.

VIDEO-Highlights: Strunz-Doppelpack gegen Altach 2023

In der Saison 2023/24 kam der Offensivakteur so auf 18 Einsätze und zwei Treffer. Er feierte im Mai sein Comeback in der Regionalliga Ost bei SK Rapid II. Der 24-Jährige erzielte in 44 Pflichtspielen für die Profimannschaft sechs Tore und weitere 17 Treffer in 49 Pflichtspielen für Rapid II.

Sein Vertrag bei Rapid läuft noch bis Sommer 2027. Gegen seinen neuen Verein weist Strunz brisanterweise gute Werte auf. In der ADMIRAL Bundesliga erzielte er im Februar 2023 einen Doppelpack beim 3:0-Sieg der Hütteldorfer.

„Wir haben auch nach seiner schweren Verletzung großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Wichtig ist nun, dass er auf möglichst hohem Niveau zu vielen Spielen kommt und dafür ist die Leihe nach Altach eine ideale Lösung“, hofft Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer auf viel Einsatzzeit für den Stürmer.

Strunz will „Fähigkeiten in einem neuen Umfeld“ zeigen

Strunz selbst will sich bei seinem neuen Verein beweisen: „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Der Wechsel bietet mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und meine Fähigkeiten in einem neuen Umfeld unter Beweis zu stellen.“

Nicht zuletzt ist auch SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler von den Fähigkeiten seines Leihspielers überzeugt: „Wir freuen uns sehr, dass der Transfer von Oliver Strunz im zweiten Anlauf geklappt hat. Oliver ist ein sehr robuster Spieler mit hoher technischer Qualität, der in den letzten Jahren bei Rapid bereits gezeigt hat, was in ihm steckt.“

(Red./SK Rapid/SCR Altach/APA).

Beitragsbild: GEPA.