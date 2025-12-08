Leipzig-Abgang naht: Nächster Ex-Salzburg-Profi für Lens?

Der Ex-Salzburger Amadou Haidara steht nach Sky Sport Infos unmittelbar vor einem Wintertransfer zu RC Lens!

Wie Sky Sport erfuhr, hat der 27-Jährige bereits Teile des Medizinchecks absolviert. In trockenen Tüchern ist der Deal noch nicht, RB Leipzig und Lens sprechen noch über die Ablöse, die sich schlussendlich inklusive Boni zwischen einer und 1,5 Millionen Euro einpendeln könnte. Wechselt Haidara im Winter zum französischen Tabellenführer, spart RB für die Rückrunde 2,5 bis drei Millionen Euro Gehalt ein. Der zentrale Mittelfeldspieler ist sich mit Lens bereits einig.

Auch Ex-Salzburger Baidoo bei Lens unter Vertrag

Haidara wechselte 2019 für 19 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig. Für die Roten Bullen absolvierte er 222 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 15 Tore und bereitete 13 weitere vor. Sein Vertrag läuft 2026 aus. In Frankreich würde Haidara mit ÖFB-U21-Teamspieler Samson Baidoo auf einen anderen Ex-Salzburger treffen. Auch der einstige Rapid-Mittelfeldmotor Mamadou Sangare steht bei RC unter Vertrag.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.