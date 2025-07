Leipzig verpflichtet serbischen Nationalspieler

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den serbischen Nationalspieler Andrija Maksimovic verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 18-Jährige vom Erstligisten Roter Stern Belgrad zum zweimaligen Pokalsieger. Bei den Leipzigern unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2030, Angaben zu der Ablösesumme machte Leipzig nicht.

„Andrija ist ein technisch versierter Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel spielen kann. Er hat nicht nur eine gute Spielübersicht und ausgezeichnete Ballbehandlung, er tritt auch hervorragende Standards“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Er ist auf seiner Position und in seiner Altersklasse ein Top-Talent, das gewillt ist, sich täglich weiter zu verbessern und mittelfristig eine zentrale Rolle bei RB Leipzig einzunehmen.“

Maksimovic gab Profi-Debüt mit 16

In seinem Heimatland hatte Maksimovic bereits im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt für Roter Stern gegeben. Unter anderem stand der Mittelfeldspieler in Belgrad auch zweimal mit Ex-ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic auf dem Feld. Im Oktober 2024 folgte dann die Premiere für die serbische Nationalmannschaft, für die er in bislang acht Spielen auf dem Platz stand.

(SID) / Bild: Imago