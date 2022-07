Leipzigs Tedesco hofft auf Laimer-Verbleib

Trainer Domenico Tedesco hofft auf den Verbleib von Konrad Laimer bei RB Leipzig. „Konni fühlt sich wohl“, sagte Tedesco am Dienstag. „Er ist einfach unser Spieler, und so planen wir auch.“ Österreichs Internationaler liebäugelt bekanntlich mit einem Wechsel, sein Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Sommer aus.

Tyler Adams haben die Leipziger bereits an Leeds United abgegeben. Tedesco bestätigte, dass sich der Amerikaner vom Team verabschiedet habe. Einem Sky-Bericht zufolge kassieren die Sachsen für den 23-jährigen Mittelfeldspieler bis zu 23 Millionen Euro inklusive Boni.

In Leeds trifft Adams erneut auf Landsmann Jesse Marsch. Der ehemalige Salzburg-Meistermacher war im Dezember als Leipzig-Coach freigestellt worden und schaffte dann mit den Nordengländern knapp den Klassenverbleib in der Premier League. Leeds soll auch an Salzburgs Mo Camara interessiert gewesen sein, Adams war offenbar die günstigere Variante. Marsch hatte Adams schon als Trainer der New York Red Bulls als Spieler.

Keine Zukunft bei Leipzig hat auch Noah Ohio. Der nach einem Leih-Engagement bei der Wiener Austria zurückgekehrte Stürmer wurde aufgrund von Gesprächen über seine sportliche Zukunft freigestellt.

(APA)

Beitragsbild: Imago