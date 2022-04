Leitgeb: „So unzufrieden mit der Leistung wie heute war ich noch nie in der Meistergruppe“

Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage im Derby gegen Austria Klagenfurt ist dem WAC im Retourspiel der Fußball-Bundesliga die Revanche gelungen. Die Wolfsberger siegten am Sonntag in Klagenfurt mit 3:2 (1:0), überholten den Lokalrivalen und gehen auf Rang fünf in die letzten vier Runden der Meistergruppe.

Mario Leitgeb im Sky-Intervie über das Spiel: „So unzufrieden wie heute war ich noch nie in der Meistergruppe. Heute haben wir aber gewonnen, deswegen ist alles eitel Wonne, die letzten Spiele war ja alles schlecht. Das nehmen wir aber gerne hin, weil es drei Punkte waren. Wir haben den Ball nicht so gut zirkulieren lassen wie in den letzten Spielen. Die erste Halbzeit war noch ganz okay, in der zweite Halbzeit waren wir dann ein bisschen nervös, vielleicht weil wir wieder einmal geführt haben und sich das ein bisschen komisch angefühlt hat. Aber völlig egal, wir haben die drei Punkte, wir sind wieder da und wir glauben wieder daran, dass wir noch Großes schaffen können.“





…über die Wichtigkeit des Sieges: „Natürlich ist er wichtig für den Kopf, aber vor allem wenn ich mir die Tabelle anschaue, haben noch vier Mannschaften die Chance auf Platz drei und schön, dass wir da auch wieder dabei sind. Wir hoffen wieder und am Mittwoch gegen die Austria gibt es die nächsten wichtigen drei Punkte zu holen.“