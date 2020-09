Leitner über das Chaos bei der Admira: “Optimal ist das nicht”

Andreas Leitner hat sich nach der 0:5-Schlappe der Admira gegen den SKN St. Pölten den Sky-Mikros gestellt:

“Fakt ist, aufgrund der ersten Halbzeit ist es ein ähnliches Bild wie gegen Rapid. In der ersten Halbzeit haben wir ohne Gesicht gespielt, in der zweiten Halbzeit haben wir wenigstens ein Gesicht gezeigt (…). So wünscht man sich aber keinen Start in die Partie.” Auf die Frage, ob die vielen Änderungen die Mannschaft beeinflussen, sagte Leitner: “Optimal ist das (Chaos rund um die Admira) nicht, aber am Platz stehen wir.”