Lens & Danso verlängern Erfolgslauf – Sechstligist blamiert Cham-Verein Clermont

Der Erfolgslauf des französischen Ligazweiten RC Lens setzt sich auch im Pokal fort: Das Team von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso siegt beim fünftklassigen Gegner Linas-Montlhery mit 2:0.

Zum Auftakt der Finalphase des Coupe de France spielte Österreichs Legionär in der Innenverteidigung durch. Die Treffer gegen den Außenseiter fielen erst in der Schlussphase, Seko Fofana (72.) und Florian Sotoca (77.) schießen den Racing Club in die nächste Runde. Lens ist nun seit acht Pflichtspielen ohne Niederlage.

Sechstligist aus Strasbourg blamiert Clermont

In eine Blamage schlittert hingegen Clermont Foot mit Muhamed Cham: Das Ligue1-Team scheitert am Sechstligisten FCO Strasbourg Koenigshoffen im Elfmeterschießen. Über die gesamte Spielzeit fielen keine Treffer, sodass erst der rot-weiß-rote Offensivspieler als erster Elferschütze den Ball im Tor unterbrachte. Clermont vergab in weiterer Folge aber zwei Strafstöße und schied daher mit 4:3 im Elfmeterschießen aus.

Auch der AS Monaco verlor in der zweiten Pokalrunde – zu Hause mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Zweitliga-Abstiegskandidat Rodez AF. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (2:0) gestanden, in der Verlängerung fielen keine weiteren Tore.

Besser erging es den Traditionsteams Olympique Lyon und Olympique Marseille: OL bezwang den FC Metz mit 2:1, der Rivale aus der Hafenstadt besiegte Hyères in Unterzahl mit 2:0. Weiter ist auch Viertligist Grasse, der auf Stade Tamponnaise von der Insel La Réunion traf. Für das verlorene Cupspiel nahmen die Gäste einen zwölfstündigen Flug über 9000 Kilometer auf sich.

