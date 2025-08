Letsch: „Gut reicht in der Champions League nicht“

Der FC Salzburg muss sich im Drittrunden-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation vor eigenem Publikum mit 0:1 gegen Club Brügge geschlagen geben. Hier sind die ersten Reaktionen zum Spiel:

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Es waren zwei Teams, die sich auf Augenhöhe begegnet sind. Es war ein gutes Spiel von uns, aber gut reicht in der Champions League nicht. Da müssen die letzten fünf, zehn Prozent rausgeholt werden. Das haben wir heute nicht geschafft. Aber wenn man die Statistik sieht, hätten wir ein Tor machen müssen. Wir werden uns sicher nicht aufgeben.“

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann/via ServusTV): „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, jedenfalls kein Spiel, das man verlieren muss. Das Rückspiel wird ähnlich wie die zweite Hälfte. Sie sind gut im Umschalten, wir müssen sehr aggressiv und konzentriert zu Werke gehen. Wir haben gemerkt, dass wir da viele Balleroberungen haben.“

Frans Krätzig (Salzburg-Abwehrspieler/via ServusTV): „Vom Gefühl her war es ein Duell auf Augenhöhe. Wir müssen schon in der ersten Hälfte eine Chance nützen. Das Gegentor müssen wir ein bisschen besser verteidigen. Aber es ist noch alles drinnen, wir müssen den Kopf nicht in den Sand stecken.“

Nicky Hayen (Brügge-Trainer): „Das 0:1 ist ein gutes Ergebnis. Wir wissen aber, dass wir viel besser spielen können. Heute hat es etwas an Energie gefehlt. Es war zu wenig Druck von uns. Das wollen wir besser machen, mit mehr Risiko agieren, um sicher in die nächste Runde zu kommen.“

(APA) / Artikelbild: GEPA