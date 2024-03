Letzte Chance auf EM-Tickets: UEFA gibt neue Infos bekannt

Vor einer Woche war auf der Homepage der UEFA EURO 2024 noch zu lesen, dass die Resale-Plattform für den Weiterverkauf von EM-Tickets zu unbestimmten Terminen im März nochmals öffnet. Diesen Plan hat die UEFA nun offenbar verworfen. Fans bekommen im Mai eine letzte Chance, Tickets über den offiziellen Weg zu erwerben.

Die Aussendung der UEFA im Wortlaut

Zwischen dem 6. und 11. März hatten Fans die Chance, ihre ungewollten Tickets zum Nennwert weiterzugeben. Insgesamt wurden 39.398 Tickets über die offizielle Resale-Plattform der UEFA zum Wiederverkauf angeboten – die niedrigste Gesamtzahl im Vergleich zu allen bisherigen EURO-Turnieren. Dies zeigt das immense Interesse an den Spielen, die in diesem Sommer in Deutschland stattfinden.

Die Eröffnung der Resale-Plattform für den Kauf dieser Tickets am 13. März stieß auf eine enorme Nachfrage. Mehr als 250.000 Fans waren in der Warteschlange, als das Portal um 11:00 Uhr MEZ öffnete, und alle 39.398 Tickets waren innerhalb weniger Stunden verkauft.

Das nächste und letzte Wiederverkaufsfenster ist nun geöffnet und läuft bis zum 15. April. Fans haben die Möglichkeit, Tickets zum offiziellen Wiederverkauf anzubieten. Nach Abschluss dieser Phase werden die Tickets Anfang Mai zum Kauf angeboten.

Es wird erwartet, dass die Anzahl der Tickets, die während dieser zweiten Phase zum Wiederverkauf angeboten werden, sehr gering sein wird. Daher wird die UEFA im Rahmen des Last-Minute-Verkaufs, der parallel dazu beginnt, weitere Tickets freigeben. Neben einer beträchtlichen Anzahl von Tickets mit eingeschränkter Sicht werden alle weiteren Tickets, die nach der operativen Fertigstellung der Stadioneinrichtungen und der genauen Bestimmung der Sitzplatzanzahl verfügbar werden, in diesen Verkauf aufgenommen. Der Last-Minute-Verkauf läuft, bis alle Tickets verkauft sind, und wird voraussichtlich die letzte Chance für Fans sein, ein Ticket zu ergattern, bevor das Turnier am 14. Juni beginnt.

Die offizielle Resale-Plattform ist die einzige von der UEFA autorisierte Plattform für den Wiederverkauf von Tickets für die UEFA EURO 2024. Es wird eindringlich darauf hingewiesen, ausschließlich diese Plattform für den Kauf oder Verkauf von Tickets zu nutzen. Der Erwerb von Tickets über andere Plattformen birgt das Risiko, im Besitz ungültiger Eintrittskarten zu sein, die keinen Zutritt zu den Spielen gewähren.

