Letzte Hürde Bosnien: ÖFB-Team peilt WM 2026 an

Auf Österreichs Nationalmannschaft wartet am Dienstag (20.45 Uhr) das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Österreich zuletzt 1998 bei einer WM

Österreich war bisher siebenmal bei einer WM-Endrunde vertreten, zuletzt 1998 in Frankreich. Die Statistik spricht vor dem Entscheidungsspiel klar für das ÖFB-Team. In bisher sechs Partien gegen Bosnien gab es zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Im Hinspiel der aktuellen Qualifikation feierte man einen 2:1-Auswärtserfolg. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen haben die Österreicher nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren.

Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf zwei gesetzt, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Das Play-off, in das man als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation bei einer Niederlage müsste, wird bereits am Donnerstag ausgelost.

(APA)

Bild: GEPA