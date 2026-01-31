Letztes Rennen vor Olympia: Die Startliste im Überblick

Die Herren-Abfahrt in Crans Montana ist das letzte Rennen vor den Olympischen Winterspielen. Mit Vincent Kriechmayr fehlt das heißeste Eisen aus Rot-Weiß-Roter Sicht, seine Konkurrenten um die kleine Kristallkugel sind allerdings mit von der Partie.

Den Auftakt macht der Schweizer Justin Murisier, Marco Odermatt startet mit Startnummer Zehn. Shootingstar Giovanni Franzoni geht als Zwölfter ins Rennen. Als erste Österreicher geht Daniel Hemetsberger (18) ins Rennen, Stefan Babinsky startet mit Nummer 29.

Hier die Startliste im Überblick:

#1 MURISIER Justin

#2 ALEXANDER Cameron

#3 CRAWFORD James

#4 BENNETT Bryce

#5 LEHTO Elian

#6 MONNEY Alexis

#7 SCHIEDER Florian

#8 PARIS Dominik

#9 ALLEGRE Nils

#10 ODERMATT Marco

#11 HROBAT Miha

#12 FRANZONI Giovanni

#13 HINTERMANN Niels

#14 COCHRAN-SIEGLE Ryan

#15 VON ALLMEN Franjo

#16 MUZATON Maxence

#17 ROGENTIN Stefan

#18 CASSE Mattia

#19 HEMETSBERGER Daniel

#20 KILDE Aleksander Aamodt

#21 VOGT Luis

#22 ALLIOD Benjamin Jacques

#23 MIGGIANO Alessio

#24 ALPHAND Nils

#25 SEGER Brodie

#26 ROESTI Lars

#27 GIEZENDANNER Blaise

#28 BAUMANN Romed

#29 BABINSKY Stefan

#30 INNERHOFER Christof

Weitere Österreicher: #31 Otmar Striedinger, #43 Stefan Rieser, #46 Andreas Ploier, #49 Vincent Wieser, #54 Lukas Feurstein, #55 Manuel Traninger

Bild: GEPA