Leverkusen-Star eine Option für Real Madrid?

Die Zukunft von Jonathan Tah ist nach wie vor offen. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft bei Meister Bayer 04 Leverkusen am Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Der 29-Jährige wäre somit ab Sommer ablösefrei zu haben.

Zuletzt wurde der deutsche Nationalspieler immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Entgegen spanischer Medienberichte gab es aber nie eine Einigung. Nach Sky Informationen steht die endgültige Entscheidung noch aus. Nun könnte ausgerechnet der Erzrivale der Katalanen seine Fühler nach Tah ausstrecken.

„Wenn Xabi Alonso zu Real Madrid wechseln sollte, dann würde es vielleicht nicht so sehr um Florian Wirtz gehen. In dem Fall könnte Jonathan Tah einer sein, der Xabi Alonso folgen könnte“, sagte Transfer-Experte und Sky Reporter Florian Plettenberg am Donnerstag im Talk bei Sky Sport News – einen Tag nach dem Champions-League-Aus der Königlichen. Die Madrilenen waren im Viertelfinale am FC Arsenal gescheitert.

Um von einem konkreten Interesse zu sprechen, ist es laut Plettenberg noch zu früh. Allerdings: „In der Innenverteidigung muss Real Madrid was machen. Antonio Rüdiger wird zwar verlängern, wenn nichts mehr dazwischenkommt – er ist aber nicht mehr der Jüngste. David Alaba soll aufgrund seiner Verletzungshistorie und seines hohen Gehalts verkauft werden.“

Auch der FC Bayern bleibt nach wie vor im Rennen um Tah. Allerdings haben die Münchner ihre Bemühungen um den Verteidiger zuletzt nicht intensiviert.

(skysport.de) Foto: Imago