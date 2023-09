Leverkusen übernimmt Tabellenführung – Befreiungsschlag für Gladbach

Bayer Leverkusen hat am Samstag zumindest für wenige Stunden Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Werks-Elf liegt nach einem 3:0-Auswärtssieg gegen Mainz einen Punkt vor dem VfB Stuttgart, der sich in Köln 2:0 durchsetzte. Die „Geißböcke“ halten damit nach sechs Runden bei nur einem Punkt. Der FC Bayern könnte mit einem Sieg im Abendspiel (JETZT LIVE auf Sky Sport Bundesliga 1) bei RB Leipzig wieder die Spitzenposition übernehmen. Mönchengladbach feierte dank eines 3:1 in Bochum den ersten Saison-Erfolg, Wolfsburg gewann daheim gegen Eintracht Frankfurt 2:0 und Heidenheim schlug Union Berlin vor eigenem Publikum 1:0.

Die Leverkusener vermochten in Mainz zwar nicht restlos zu überzeugen, fuhren aber nach Treffern von Sepp van den Berg (18./Eigentor), Alex Grimaldo (59.) und Jonas Hofmann (65.) letztlich einen souveränen Sieg ein. Bei den Gastgebern spielte Karim Onisowo bis zur 84. Minute, Phillipp Mwene fehlte wegen Knieproblemen.

Deren ÖFB-Teamkollege Maximilian Wöber durfte mit Gladbach über einen Befreiungsschlag jubeln – Florian Neuhaus (27.) und Alassane Plea (37., 45.+3) fixierten den Dreier für die „Fohlen“. Bochums Tor durch Anthony Losilla (68.) brachten keine Wende mehr. Der Anpfiff der Partie hatte sich um etwa zehn Minuten verzögert, weil im Gästebereich große Fahnen und Banner die Sicherheitstore verdeckten.

Köln bleibt weiter in der Krise

In Köln brachten Treffer von Deniz Undav (68., 88.) die Entscheidung zugunsten der Stuttgarter. Bei den Hausherren wurde Kapitän Florian Kainz nach einer Stunde ausgetauscht, Dejan Ljubicic war über die komplette Distanz im Einsatz.

Held des Tages in Wolfsburg war Jonas Wind mit einem Doppelpack (31., 84./Elfmeter-Nachschuss), Patrick Wimmer kam bei den Siegern erst im Finish auf den Platz. Bei den Frankfurtern sah Mario Götze in der 58. Minute Gelb-Rot. Heidenheim jubelte gegen Champions-League-Starter Union Berlin (mit Christopher Trimmel) über ein 1:0, Jan-Niklas Beste traf per Freistoß entscheidend (59.).

(APA).

Beitragsbild: Imago.